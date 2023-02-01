Блогерша поделилась способом справиться с бессонницей с помощью салфеток

Тиктокерша рассказала, как справиться с бессонницей с помощью обычных салфеток, передает Day.Az со ссылкой на Mirror. Правда, ее метод вызывает у людей смешанные чувства.

Как рассказала 19-летняя Тейлор Бишофф, она кладет салфетки между пальцами ног, и это помогает ей уснуть быстрее и чувствовать себя с утра бодрой. Женщина рассказала, что необходимость держать что-то между пальцами ног связана с ее психическим здоровьем, но неожиданно для себя она обнаружила, что это оказывает на нее эффект снотворного.

После того как она поделилась лайфхаком в соцсетях, люди разделились на два лагеря. Одни посчитали способ Тейлор рабочим и даже проверили его на себе. Другие, наоборот, уверены, что Бишофф пытается обрести известность благодаря абсурдным советам.