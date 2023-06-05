Эксперты раскритиковали новую консоль Sony

Специалисты проекта Digital Foundry раскритиковали новую консоль PlayStation. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в ролике на YouTube-канале Digital Foundry.

В ходе разговора эксперты обсудили характеристики и перспективы приставки, которую Sony показала в конце мая. По словам авторов, они не понимают предназначения устройства, а компании не удалось заинтересовать пользователей. "Покажите его в работе. Покажите, зачем устройство вообще нужно и зачем вы его сделали", - отметил автор Digital Foundry Ричард Лидбеттер.

Обозреватель проекта Джон Линнеман заявил, что консоль выглядит так, словно "ее сделал шестиклассник", и подчеркнул, что у приставки нет элегантности, которая была у PS Vita и других ранних устройств PlayStation. Эксперты поставили под сомнение удобство стриминга игр через PS Remote Play и заметили, что консоль имеет небольшую автономность - по слухам, около четырех часов.

Компактная приставка Project Q получила IPS-экран с разрешением 1080 пикселей и встроенный контроллер DualSense. Устройство позволяет запускать игры с PS5 через PS Remote Play.