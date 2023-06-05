Бритни Спирс опубликовала архивное фото с сыном

Бритни Спирс опубликовала в соцсетях архивную фотографию, на которой изображена на автомобильной парковке со своим младшим сыном Джейденом на руках. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Page Six.

Снимок певица сопроводила двумя эмодзи в виде тюльпанов, а комментарии к публикации закрыла.

Фотография была опубликована после того, как стало известно о планах бывшего мужа Бритни Спирс Кевина Федерлайна перевезти их совместных детей, 17-летнего Шона и 16-летнего Джейдена, на Гавайи. Как заявлял ранее адвокат Федерлайна, экс-супруг певицы попросил у нее разрешения сменить место жительства вместе с детьми, и она не стала возражать.

Переезд на Гавайи Федерлайна с детьми связан с тем, что его новая жена Виктория Принс получила предложение по работе в местном университете. Сам же бывший муж Бритни Спирс рассчитывает выступать в этом штате в качестве диджея.