Американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид заметили на публике после длительной реабилитации из-за обострения тяжелой болезни Лайма. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость на улицах Нью-Йорка вместе с младшим братом Анваром. Манекенщица была одета в белый наряд, который состоял из укороченных брюк, майки и полосатого блейзера. В качестве обуви она выбрала балетки, а в руках держала кружку. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца и ободок, убиравший волосы от лица.

На размещенных в сети кадрах видно, что от макияжа Хадид отказалась. Среди прочего она взяла с собой сумку бордового цвета.