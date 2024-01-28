Любитель испорченной еды рассказал о самом отвратительном блюде в жизни

Индонезийский тиктокер Харицу прославился в Японии благодаря видео, в которых он ест испорченную и заплесневевшую еду. Издание Vice взяло у него интервью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Харицу, любителем испорченного его сделали бедность и скука. Несколько лет назад он перебрался в Японию, чтобы учиться, но потом бросил университет и оказался в бедственном положении. Денег не хватало даже на еду. Именно в тот период будущий тиктокер впервые попробовал пищу, которая у других не вызывает ничего, кроме отвращения. "Я всегда был любопытным человеком. Другие думают: "Но зачем?" А я думаю: "Почему бы и нет"", - объясняет он.

В своем первом видео для TikTok Харицу поглощал мясо двухмесячной давности, густо обросшее плесенью. "До сих пор помню, каким оно было на ощупь, - рассказал он. - Будто толстый слой слизи, проскальзывающий между пальцами". Однако это, по его словам, было далеко не самое отвратительное блюдо в его жизни. Куда меньше Харицу понравились тухлые яйца и рис с плесенью. В первом случае его смущал запах, а во втором - черви.

Харицу утверждает, что испорченные продукты ни разу не вызывали у него пищевого отравления. "Даже диареи не было из-за еды, которую я ем, - признался он. - Самому не верится".

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