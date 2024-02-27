Девушка купила босоножки в секонд-хенде

Блогерша Эбби с никнеймом abbyrizzotti1 купила босоножки в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok, передает Day.Az.

Девушка рассказала, что собиралась в поездку, в связи с чем посетила местный комиссионный магазин, в котором приобрела открытую пару обуви. "Посмотрите, что я нашла!" - заявила она.

На размещенных кадрах Эбби продемонстрировала пару бежевых босоножек люксового бренда Jimmy Choo. При этом юзерша уточнила, что данный предмет гардероба обошелся ей в 50 долларов, в то время как цена новой идентичной обуви составляет 750 долларов.

"И они просто лежали на полке. Я не могла в это поверить. Лучшая бюджетная находка, настоящее сокровище", - восхитилась инфлюэнсерша.

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