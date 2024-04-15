Звезда «Постучись в мою дверь» показала фигуру в топе и шортах на тренировке
Звезда "Постучись в мою дверь", турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала в Instagram, передает Day.Az.
Актриса Ханде Эрчел показала фигуру в черных шортах и белом топе. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала нюдовый макияж. Она также показала, что занимается спортом с панорамным видом на Стамбул. Только пару дней назад актриса вернулась из продолжительного путешествия по Японии.
Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале "Постучись в мою дверь". Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.
Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.
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