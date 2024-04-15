Известная актриса удивила фанатов платьем 13-летней давности

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли надела платье 13-летней давности и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в облегающем платье бренда Versace серебристого цвета, оформленном глубоким декольте и разрезом. "Оно все еще мне подходит. Мне нравится находить наряды, от которых у меня остались приятные воспоминания. Впервые я надела это платье в 2011 году на благотворительное мероприятие в Лондоне, а затем снова на прошлой неделе на премьеру фильма "Строго конфиденциально"" - подписала она пост.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях. "Как ты стала выглядеть еще лучше спустя 13 лет?", "Вечная красота", "Как такое возможно? Ты нашла источник молодости?", "Ты не стареешь", "Думаю, что сейчас ты выглядишь лучше. Удивительно", - высказывались они.

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