В Сети обсуждают новое фото сына Дэвида Бэкхема

Казалось, совсем недавно юные девушки восторгались подтянутым футболистом Дэвидом Бекхэмом, и вот он уже растит кур в загородном доме, а его сын Ромео покоряет сердца.

21-летний наследник знаменитых родителей поделился кадрами в своем блоге и тут же завоевал внимание сотен фолловеров. Пока одни восторгались его внешностью, другие не могли не указать на сходство с его отцом Дэвидом.

"Великолепен, как твой отец", "Мой любимый Бекхэм", "Когда Бекхэму было 20 лет", "Какой отец - такой и сын", пишут подписчики. Впрочем, согласны с ними далеко не все. Много комментариев оставили те, кто разглядел в повзрослевшем наследнике черты Виктории. "Ксерокопия Виктории", "Выглядишь, как твоя мама", "Он выглядит точно так же, как его мама, но с частичкой своего отца", "Великолепно! Он является дубликатом Виктории", - уверены другие.

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