Бывший «ангел» Victoria's Secret кардинально сменила имидж

Бывший "ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск кардинально сменила имидж и показала результат. Снимками образа она поделилась в Instagram.

Модель Эльза Хоск показала новую стрижку - она отстригла каре, обновила оттенок волос и сделала легкую укладку. Перед камерой она позировала в серой оверайз-футболке.

"Лучшая прическа и оттенок", - написала Эльза Хоск.

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