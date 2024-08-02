https://news.day.az/popularblog/1679169.html Бывший «ангел» Victoria's Secret кардинально сменила имидж
Бывший «ангел» Victoria's Secret кардинально сменила имидж
Бывший "ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск кардинально сменила имидж и показала результат. Снимками образа она поделилась в Instagram.
Модель Эльза Хоск показала новую стрижку - она отстригла каре, обновила оттенок волос и сделала легкую укладку. Перед камерой она позировала в серой оверайз-футболке.
"Лучшая прическа и оттенок", - написала Эльза Хоск.
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