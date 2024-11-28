https://news.day.az/popularblog/1711326.html Бойфренд Джоли привлек внимание, появившись на публике с другой дамой - ФОТО Предполагаемый бойфренд Анджелины Джоли Akala пришел на мероприятие с другой девушкой. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail. На рождественской вечеринке в лондонском отеле Rosewood 40-летний Akala развеял слухи о романе с 49-летней актрисой.
Бойфренд Джоли привлек внимание, появившись на публике с другой дамой - ФОТО
Предполагаемый бойфренд Анджелины Джоли Akala пришел на мероприятие с другой девушкой.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
На рождественской вечеринке в лондонском отеле Rosewood 40-летний Akala развеял слухи о романе с 49-летней актрисой. Он появился вместе с другой девушкой - кинопродюсером Шанель Ньюман, которую представил своим гостям в качестве возлюбленной.
Несмотря на многомесячные спекуляции о том, что пара закрутила роман, источник издания подчеркнул, что у Akala и Анджелины Джоли исключительно дружеские отношения.
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