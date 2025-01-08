Мужчина стал бездомным и начал зарабатывать на жизнь, делая комплименты незнакомцам

Житель Японии зарабатывает на жизнь тем, что за небольшую плату осыпает незнакомцев похвалами. Об этом рассказывает Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До того, как стать профессиональным расхваливателем, 43-летний мужчина годами работал в одной из компаний в своем родном городе Тотиги. Но после потери работы и разрыва с семьей из-за игровой зависимости японец оказался на улице. Так он стал зарабатывать, давая незнакомым людям за небольшую плату то, в чем нуждаются все, - похвалу.

Сейчас японец ходит по Токио с картонной табличкой "Я тебя так хвалю!", делая комплименты прохожим. Его метод заключается в том, чтобы начать с внешности, а затем в ходе беседы найти другие поводы для похвалы. В среднем он имеет более 30 "клиентов" в день и зарабатывает около 10 тыс. иен.

За три года "Дядя Хвала", так теперь его называют в местных СМИ, приобрел постоянных клиентов и даже совершает "деловые поездки" по Японии. Мужчина признается, что всегда мечтал стать уличным артистом, но у него не было особых талантов. Текущая работа вполне устраивает японца.

"Если другому человеку это нравится, то и мне приятно. Вот почему мне удается делать это на протяжении последних трех лет", - говорит "Дядя Хвала".