https://news.day.az/popularblog/1721771.html Всемирно известная супермодель приготовила долму - ФОТО Супермодель Белла Хадид показала, как готовит долму с мясом. Как передает Day.Az, соответствующим фото она поделилась в Instagram. На снимке можно увидеть, как она закручивает мясной фарш в виноградный лист.
Всемирно известная супермодель приготовила долму - ФОТО
Супермодель Белла Хадид показала, как готовит долму с мясом.
Как передает Day.Az, соответствующим фото она поделилась в Instagram.
На снимке можно увидеть, как она закручивает мясной фарш в виноградный лист.
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