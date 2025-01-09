Всемирно известная супермодель приготовила долму

Супермодель Белла Хадид показала, как готовит долму с мясом.

Как передает Day.Az, соответствующим фото она поделилась в Instagram.

На снимке можно увидеть, как она закручивает мясной фарш в виноградный лист.