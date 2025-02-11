Блогерша сделала из кондиционера систему охлаждения для ПК

Китайская видеоблогерша Electrolytic sodium carbonate (ESC) продемонстрировала систему жидкостного охлаждения для ПК, в которой задействован бытовой кондиционер вместо традиционного радиатора. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ESC представила в своем видео модифицированную систему, в которой для отвода тепла от мощного ПК используется кондиционер Xiaomi KFR-35GW. Эта модель кондиционера с заявленной мощностью 12 000 BTU потребляет около 1,2 кВт и имеет размеры 765 на 268 на 550 мм, что значительно больше, чем корпус большинства ПК.

По словам ESC, в будущем она намерена проверить данную связку в системе на базе Core i9-14900K с Nvidia GeForce RTX 5090. Пока же в ожидании водоблока для новой видеокарты тесты проводились на ПК с Core i9-13900K и RTX 4090. В них графический процессор работал при температуре всего 20 градусов Цельсия, что является довольно низким показателем.

Автор видео выразила удовлетворение возможностями системы охлаждения на базе кондиционера и уверена, что она готова к работе как с 14900K и RTX 5090, которые находятся в ожидании, так и с будущей RTX 6090.