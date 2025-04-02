https://news.day.az/popularblog/1741426.html Жена Трампа появилась на публике в пальто с трендовым принтом - ФОТО Жена 47-го президента США Дональда Трампа, Мелания, появилась на публике в пальто с трендовым принтом за $11 тысяч. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six. Мелания Трамп стала гостьей церемонии вручения Международной женской премии за отвагу, организованной Государственным департаментом США.
Жена Трампа появилась на публике в пальто с трендовым принтом - ФОТО
Жена 47-го президента США Дональда Трампа, Мелания, появилась на публике в пальто с трендовым принтом за $11 тысяч.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.
Мелания Трамп стала гостьей церемонии вручения Международной женской премии за отвагу, организованной Государственным департаментом США. Жена Дональда Трампа пришла на мероприятие в леопардовом пальто из телячьей кожи с поясом авторства дизайнера Милли Парк.
По информации журналистов, предмет гардероба стоит $11 тысяч. Первая леди США также надела черное платье, туфли на каблуках и кольца. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами.
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