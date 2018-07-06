Откровенная фотосессия Афаг Аслан

6 июля 2018 17:27

Азербайджанская певица Афаг Аслан продолжает делиться с поклонниками откровенными фотосессиями. 

"Каждый мой шаг вызывает резонанс. Я знаю, в шоу-бизнесе есть много людей, которые не переносят меня", - ранее говорила Афаг Аслан, работая над проектом в Турции, где предстала в откровенных нарядах. 

Сегодня певица продолжает будоражить Азнет откровенными образами. 

Day.Az предсатвляет кадры с последней фотосессии Афаг Аслан, которая также вызвала резонанс в Сети:

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