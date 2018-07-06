Откровенная фотосессия Афаг Аслан

Азербайджанская певица Афаг Аслан продолжает делиться с поклонниками откровенными фотосессиями.

"Каждый мой шаг вызывает резонанс. Я знаю, в шоу-бизнесе есть много людей, которые не переносят меня", - ранее говорила Афаг Аслан, работая над проектом в Турции, где предстала в откровенных нарядах.

Сегодня певица продолжает будоражить Азнет откровенными образами.

Day.Az предсатвляет кадры с последней фотосессии Афаг Аслан, которая также вызвала резонанс в Сети: