Безумный ажиотаж: фанаты заблокировали автомобиль Дамлы - ВИДЕО
15 марта 2019 17:09 402
В Сети распространилось новое видео Дамлы, где певицу, посетившую открытие столичного магазина, окружила толпа поклонников.
Как сообщает Day.Az, узнавшие о том, что любимая певица находится в магазине, фанаты устроили настоящий ажиотаж, окружив ее автомобиль. Многие хотели с ней сфотографироваться, и певица проявила очень доброжелательное отношение к ним, и некоторые из поклонников получили шанс сделать фото с любимой исполнительницей.
Примечательно, что такого ажиотажа, какой происходит во время появления певицы в общественных местах, не вызывает ни один другой азербайджанский артист, вне зависимости от его статуса и званий. Певица получила народную любовь, что доказывают подобные события.
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Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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