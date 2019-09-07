Девятилетняя Райли Дэшвуд из Мельбурна завоевала любовь пользователей Instagram, воссоздавая на своей страничке образы знаменитостей. Сейчас у австралийской школьницы уже 173 тысячи подписчиков, но мы уверены - это не предел!

Как сообщает Day.Az, для достижения сходства Райли пускает в дело любые подручные средства. Так, например, чтобы повторить прическу певицы Ники Минаж, девочка использовала цветную капусту и листья салата. А для воссоздания платья Эммы Стоун от Louis Vuitton с церемонии "Оскар" 2019 Райли обклеила себя вафлями.

Сама девочка признается, что в создании образов ей помогают родители: "Это семейный проект. Мы подумали, что было бы забавно сделать что-то подобное. Мы начали делать снимки для Instagram в прошлом году (рэп-исполнительница Lil Tay была первой, кого мы скопировали)".

Н. Гасымова

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