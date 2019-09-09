Американский актер Джейжен Мартелл, который известен за роль Билла в фильме ужасов "Оно", сыграет в фильме "Туннели".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, драма будет посвящена стрельбе в школе.

По сюжету внук героини Сарандон устроил несколько лет назад стрельбу в школе, в результате которой погиб младший брат персонажа Мартелла. Однако через некоторое время пожилая женщина и юноша сближаются.

Уточняется, что режиссером картины станет Джон Крокидас, а сценаристом - Виктория Роуз.

Съемки киноленты должны начаться в конце года.

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