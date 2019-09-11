В 2008-м Джейми Спирс стал официальным патроном собственной дочери, проходившей курс реабилитации. С тех пор он владел правами на имущество Бритни, а также имел доступ ко всем ее документам (в том числе медицинским). На прошлой неделе он снял с себя эти обязанности.



Как сообщает Day.Az, Джейми Спирс был первым, кто пришел на помощь к дочери в 2008-м. Тогда измотанная Бритни, побритая наголо, переходила из одной клиники в другую. По решению суда, артистка не могла самостоятельно заботиться о собственной жизни и здоровье, а потому контроль над ней был передан в руки отца.

С тех пор Джейми Спирс имел право абсолютно на все в судьбе дочери. В Сеть неоднократно просачивались "диагнозы" Бритни, а также страницы из ее дневников - особо неравнодушные поклонники артистки полагали, что Джейми мог намеренно выкладывать эту информацию, чтобы поддерживать негативный образ своей дочери.



На фоне обвинений в насилии, которые были предъявлены Джейми его экс-зятем Кевином Федерлайном в отношении внука (мистер Спирс якобы ударил мальчика, сломал дверь и сильно напугал всех, включая Бритни), певица беспокоилась об ответной реакции отца. Он мог лишить ее жилья или, скажем, навсегда разлучить с детьми и даже поместить в психиатрическую клинику. Однако вместо этого Джейми официально отказался от права на опеку над дочерью.



По официальным данным, этот шаг был вызван состоянием здоровья 67-летнего Спирса. Не так давно он пережил несколько операций, поэтому близкие посоветовали ему посвятить все свободное время отдыху и восстановлению. Джейми согласился и передал право на "опекунство" давнему юристу Бритни (и по совместительству ее подруге) Джоди Монтгомери. Теперь она обладает теми же полномочиями, как когда-то отец звезды.



Инсайдеры уверены, что в жизни Бритни ничего не изменится. Она по-прежнему довольно ограниченно может распоряжаться своей жизнью, однако многие рассчитывают на положительный эффект от "смены власти". Кроме того, ее всегда будет поддерживать и оберегать семья, в том числе родители.

Н. Гасымова

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