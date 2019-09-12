13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграют пышную свадьбу. В преддверии торжества будущие супруги дали интервью для журнала Tatler, где рассказали о своих чувствах и планах на будущее.

Как сообщает Day.Az, знаменитости стали героями нового номера журнала Tatler. В нем-то они и поведали всю правду о своей любви. Будущие супруги отказались проводить совместную фотосессию для глянца. К тому же, интервью журналистам они тоже давали по отдельности. Во время беседы с редактором Tatler Богомолов больше говорил про свою карьеру, лишь отметив, что невероятно влюблен в Собчак. А вот Ксения выдала более сентиментальную ноту, рассказав о начале отношений с режиссером, об их свадьбе и о многом другом.

Как оказалось, после заключения брака знаменитости планируют обвенчаться. Собчак, которая не раз меняла свое отношение к вере и критиковала РПЦ, намерена заключить с возлюбленным духовный союз.

"Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Эффектные традиции и обряды - это то, что навсегда останется в памяти", - объяснила медиадива.

Судя по всему, будущие супруги не планируют после свадьбы отправляться в свадебное путешествие - пока у них на это совершенно нет времени. Скорее всего, они просто проведут парочку выходных в загородном доме Собчак.

Ксения высказалась и о квартирном вопросе, который так беспокоил окружающих. По словам женщины, у них с Константином все еще нет совместного гнездышка - они то живут в ее доме в Подмосковье, то в столичной квартире режиссера и совершенно не задумываются о приобретении общей недвижимости.

Н. Гасымова

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