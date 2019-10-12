Австралиец Лиам Хемсворт, который развелся с Майли Сайрус незадолго после свадьбы, закрутил новый роман. На днях актер был замечен в компании 22-летней начинающей актрисы Мэддисон Браун. Поклонники Лиама решили, что актер забыл певицу и готов к отношениям, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, что после разрыва с Лиамом, Майли Сайрус некоторое время провела с актрисой Кейтлин Картер, а затем целовалась на публике со своим старым другом и певцом Коди Симпсоном.

Что касается Лиама Хемсворта, то актер впервые был замечен с предполагаемой пассией на днях. Актер прогуливался по Нью-Йорку со звездой сериала "Династия" Мэддисон Браун. Соответствующие фото опубликовал портал TMZ.



Мэддисон Браун



Лиам и Мэддисон обедали в кафе, обнимались и держались за руки. Пару также заметили в метро. Добавим, что пока ни Хемсворт, ни Браун не комментируют свои отношения. А вот пользователи сети радуются за австралийца, обсуждая его новую пассию в социальных сетях.

О 22-летней Мэддисон Браун известно не много. Она родом из Австралии, работала моделью, а сейчас активно развивает актерскую карьеру. Мэддисон снялась в фильме "Чужая страна" вместе с Николь Кидман.

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