Российская актриса Наталья Бочкарева, которую обвиняют в употреблении наркотиков, суд оштрафовал на крупную сумму и лишил ее водительского удостоверения.

После громкого задержания с наркотиками звезда сериала "Счастливы вместе" понесла первое наказание, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Московский суд лишил актрису водительского удостоверения на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Такое наказание она понесет за свое неадекватное поведение при задержании сотрудниками полиции. За хранение наркотиков Наталья будет отвечать по другой статье.

Также стоит добавить, что сама актриса на заседание суда не явилась, хотя возле здания ее ожидал ряд российских СМИ. Отметим, что сама актриса вину не признает. Более того, она уверяет, что никогда не употребляла ничего подобного, а видео, на котором ее задерживают с кокаином, смонтировано.

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