Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева продолжает активную творческую деятельность, записывает песни, снимается в клипах. Певица в последнее время активно сотрудничает с молодыми авторами и аранжировщиками, которые хорошо чувствуют время и актуальные тенденции в музыке. Один из них - очень популярный композитор Фарид Керимли, автор летнего хита певицы "Tet a tet". А совсем недавно о нашей соотечественнице заговорили турецкие СМИ в связи с выходом сингла "Para, Para".

Как сообщает Day.Az, клип певицы, снятый на новый сингл, появился на официальном YouTube-канале известной звукозаписывающей компании Турции Netd Müzik, да и сама песня звучит на турецком языке.

В "Para, Para" певица еще раз напоминает общеизвестную истину, что никто на тот свет не возьмет с собой хотя бы одну копейку. Песню саранжировали в Турции, там же сняли на нее клип. Видимо, песня пришлась слушателям по душе - за три недели клип набрал полмиллиона просмотров, видео и саму песню активно ратируют на турецких ТВ и радио. В настоящее время Бриллиант Дадашева находится в Турции и, судя по публикациям в турецких СМИ и количеству приглашений на телевизионные и радиоэфиры, "Para, Para" в братской Турции вызвала настоящий ажиотаж.

Н. Гасымова

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