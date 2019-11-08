Голливудская актриса Сандра Буллок и известная телеведущая Эллен Дедженерес подали в высший суд Лос-Анджелеса за фальшивую рекламу и несанкционированное использование их имен.

Практика кражи имен знаменитостей весьма популярна в Голливуде, поэтому звезды часто судятся с интернет-компаниями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, у Сандры и Эллен судебное разбирательство с веб-ресурсом по продаже косметических средств длится уже на протяжении двух лет. В частности, в рекламе было сфабриковано интервью актрисы со словами: "Сандра призналась, что пластические хирурги разозлились на нее, заметив значительное уменьшение количества пациентов".

40 косметических товаров, которые продаются на сайте, преподносятся как ежедневные средства по уходу самой Сандры Буллок. Но актриса никогда о них не слышала и, разумеется, не пользовалась.

В случае с Эллен была использована фотография ведущей и выдуманная цитата, в которой звезда хвалит крем определенной марки.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın