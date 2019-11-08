Российского актера театра и кино Игоря Верника срочно госпитализировали с репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова.

Об этом сообщает Life, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, актер жаловался на сильную боль в спине. Его брат - Вадим Верник - рассказал, что у актера случилось обострение остеохондроза

Известно, что 56-летнего актера прибывшие медики решили госпитализировать. В настоящее время он находится в Боткинской больнице столицы.

Уточняется, что медики провели обследование, а также сделали укол обезболивающего.

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