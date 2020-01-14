Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля в 2020 году

Американский режиссер Спайк Ли возглавит международное жюри Каннского кинофестиваля в 2020 году, сообщает пресс-служба смотра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Международный Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая в 73-й раз. Президентом жюри в этом году выбрали американского режиссера, продюсера, сценариста Спайка Ли, автора фильмов "Делай как надо!", "Не пойман - не вор", "Черный клановец".

"В 62 года этот кинематографист, создавший множество картин, стал культовой персоной. В своем творчестве он поднимает серьезные вопросы современности и никогда не забывает о том, чтобы делать публику более осведомленной", - отметили в пресс-службе.

Имена остальных членов жюри станут известны в середине апреля.

"Когда я получил звонок с предложением стать президентом каннского жюри в этом году, я был потрясен, счастлив и очень горд одновременно. Каннский кинофестиваль... имел огромное влияние на мою карьеру. Можно с легкостью сказать, что именно этот смотр изменил траекторию того направления, по которому я начал двигаться в мировом кинематографе", - сказал Ли, чьи слова привели в пресс-службе фестиваля.