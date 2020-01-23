Jony вошел в Топ-5 самых модных парней в шоу-бизнесе - ФОТО

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) назван одним из самых стильных парней российского шоу-бизнеса. Так решил известный российский новостной портал о жизни блогеров и знаменитостей российского и зарубежного шоу-бизнеса Popcake.tv.

Как сообщает Day.Az, в Топ-5 составленного ими рейтинга самых модных парней в шоу-бизнесе вошел покоривший российский шоу-бизнес азербайджанец - исполнитель мегахитов "Аллея", "Лали" и "Комета".

"Луки обаятельного Jony являются примером современного городского стиля. Благодаря тому, что певец миксует качественные casual вещи с дорогими ювелирными изделиями, он всегда выглядит презентабельно, но при этом не слишком официально", - пишет издание.

Добавим, что в Топ-5 самых модных парней в шоу-бизнесе, по версии Popcake.tv, вошли Ви из южнокорейской группы "BTS", Моргенштерн, Post Malone и Трэвис Скотт.

Н. Гасымова