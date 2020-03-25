Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли из-за коронавируса

Студия Warner Bros приняла решение отложить премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" из-за коронавируса. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера перенесена с 5 июня на 14 августа 2020 года. В студии надеются, что до августа мир станет безопаснее и здоровее.

Режиссером "Чудо-женщины: 1984" стала Патти Дженкинс, снявшая предыдущий фильм о Чудо-женщине. Главную роль снова сыграла Галь Гадот.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.