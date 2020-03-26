Топ-5: Самые успешные участники Евровидения

Главный песенный конкурс Евровидение проводится уже более 60 лет. За все время существования на его сцене побывало немало музыкальных исполнителей, которые после Евровидения получили широкую популярность у себя на родине. Многие участники этого года уже набирают миллионные просмотры в интернете - на посвящённом музыке сайте можно слушать песню Дамир Кеджо - Дикие Ветры - Хорватия или любых других исполнителей. Но есть в истории Евровидения и такие, кто стал самыми успешными и интернациональными звездами. Именно им и будет посвящена статья.

ABBA

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, ABBA - это первый музыкальный коллектив, который покорил Европу и занимал самые высокие места в хит-парадах во многих англоязычных странах: Соединенных Штаты Америка, Великобритания, Канада и т.д. Шведский музыкальный коллектив ABBA считается самой успешной группой за всю историю поп-музыки.

По всему земному шару было продано свыше 350 миллионов альбомов. Синглы музыкального коллектива находились на первых местах международных хит-парадов в период с 1970 по 1980 годы, а их сборники занимали лидирующую позицию мировых хит-парадов в начале "нулевых".

Селин Дион

Одержавшая победу в 1988 году Селин Дион помогла певице завоевать любовь миллионной публики. Среди множества интересных песен особо выделялся саундтрек к легендарному кинофильму "Титаник". Данная песня мгновенно покорила все хит-парады мира, тем самым сделав ее узнаваемой композицией.

Хулио Иглесиас

Самым успешным испаноязычным исполнителем является Хулио Иглесиас. На его счету свыше 300 миллионов проданных пластинок и 80 альбомов, которые были записаны на 14 языках. Также он имел опыт сотрудничества с такими известными исполнителями, как Пласидо Доминго, Фрэнк Синатра, Стинг и т.д.

Однако то, что он стал великим певцом, это случайность. Все дело в том, что в юности Иглесиас увлекался футболом и мечтал попасть в футбольную команду "Реал Мадрид". Более того, он подавал огромные надежды, но до тех пор, пока не случилась авария. Именно она и стала тем толчком, который поспособствовал его певческой карьере.

Лара Фабиан

В 1988 году Лара Фабиан представляла Люксембург и несмотря на то, что она заняла лишь 4-е место, певица завоевала миллионную любовь аудитории.

Группа Secret Garden

В 1995 году случилось невероятное, победа на песенном конкурсе досталась коллективу Секрет Гарден, альбом которого произвел колоссальный успех.

Именно так выглядит пятерка самых успешных исполнителей, принимавших участие в Евровидении.