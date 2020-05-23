"Мне оставалось 5% жизни": Надежда Бабкина рассказала, как болела коронавирусом

70-летняя Надежда Бабкина откровенно рассказала о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией нового типа. Ситуация у артистки была критической.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, певица попала в клинику в первый день апреля. Картина болезни стремительно ухудшалась, звезда даже впала в кому. Исполнительнице удалось победить "уханьский грипп": теперь она проходит процедуры по восстановлению.

Сегодня в эфир выйдет программа "Сегодня вечером", в которой артистка рассказала о коронавирусе. При госпитализации у нее было поражено 80% легких. Как оказалось, всё было еще серьезнее. Надежда находилась на грани жизни и смерти в реанимации. Врачи сообщили ей об этом только постфактум.

"Когда решили перевести меня из реанимации в палату - они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать - пять процентов жизни тебе оставалось", - с содроганием вспоминает Бабкина. Как оказалось, в это время заболел и ее сын Данила: его супруга на время стала главной в звездной семье. Теперь певица проходит реабилитацию вместе с сыном.