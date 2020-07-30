Вайнштейна осудят еще за один скандал

Апелляционный суд пересмотрел решение суда нижестоящей инстанции об отказе иска американской актрисы Эшли Джадд к продюсеру Харви Вайнштейну, в котором утверждалось, что артистка не получила роль в трилогии "Властелин колец", потому что отказалась удовлетворить желания продюсера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в среду, 29 июля, сообщает Variety.

Комиссия из трех судей заключила, что из-за своего статуса в Голливуде и принципиальном дисбалансе власти в отношениях между продюсерами и актрисами Вайнштейн действительно злоупотреблял властью, когда в середине 1990-х пригласил Джадд в свой номер в отеле и там требовал от нее принять с ним душ и сделать ему массаж.

Теперь иск вернется в суд нижестоящей инстанции и будет рассмотрен по всем трем пунктам: о сексуальных домогательствах, очернении репутации и негативном влиянии на карьеру Джадд, утверждающей, что после ее отказа Вайнштейну она его усилиями оказалась в черном списке Голливуда.

В 2017 году благодаря рассказу режиссера Питера Джексона стало известно, что студия Харви Вайнштейна Miramax вынудила его не брать в актерский состав трилогии "Властелин колец" Эшли Джадд и Миру Сорвино, объяснив это "кошмарным характером" артисток. При этом Джадд уже была приглашена Джексоном на одну из ролей, но с ней резко оборвали связь.

В апреле 2018 года Джадд обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах в профессиональных отношениях и злоупотреблении властью. В январе 2019-го судья отказался рассматривать иск актрисы, заявив, что регулирующий подобные инциденты закон был принят в США только в 2018 году и что он не имеет обратной силы.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Вайнштейн отказался признать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Кроме того, женщины, обвинившие продюсера в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе, получат суммарную компенсацию в размере 19 миллионов долларов.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв.