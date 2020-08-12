Суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа.

Как сообщает Day.Az, об этом передает ТАСС со ссылкой на судью Елену Абрамову.

Причиной стала госпитализация актера. 11 августа прибывшему в суд на очередное заседание Ефремову стало плохо и его увезли в больницу.

Суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова, добавила Абрамова.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.