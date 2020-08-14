СМИ: у Ефремова не было острого нарушения мозгового кровообращения

У актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, не было острого нарушения мозгового кровообращения, пишет Пятый канал ссылаясь на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По словам источника, острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было", - пишет издание.

Тем не менее, Ефремов находится в Боткинской больнице и пробудет там, вероятно, все выходные.

Ранее актеру стало плохо во время заседания суд в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали, выписка актера на данный момент не обсуждалась.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.