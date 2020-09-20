Ефремов заинтересовался тюремной литературой

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы, заинтересовался тюремной литературой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Меркачева, посетившая артиста в СИЗО, рассказала, что Ефремов начал читать книги на тюремную тему, а также произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Она также отметила, что актер по большей части говорит о светских темах таких, как театр или книги.

Член ОНК добавила, что Ефремов в последнее время более позитивный и спокойный. Она подчеркнула, что улучшение настроения артиста связано со сменой его адвокатов и надеждой на пересмотр приговора.

Ранее Ефремов заявил, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами тюремного театра. Он пошутил, что особо одаренные сидят за мошенничество. Артист также предположил, что, возможно, попал в тюрьму "по высшему замыслу", чтобы создать тюремный театр.

8 сентября Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 8 июня автомобиль, которым управлял артист, выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.