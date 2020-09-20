https://news.day.az/showbiz/1272362.html В Москве госпитализирован актер и режиссер Михаил Борисов
В Москве госпитализирован актер и режиссер Михаил Борисов
Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов госпитализирован со съемочной площадки, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Согласно информации, Борисов почувствовал себя плохо во время записи телепередачи.
Врачи скорой помощи приняли решение доставить его в больницу для обследования и оказания помощи, отмечается в сообщении.
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