В Москве госпитализирован актер и режиссер Михаил Борисов

Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов госпитализирован со съемочной площадки, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно информации, Борисов почувствовал себя плохо во время записи телепередачи.

Врачи скорой помощи приняли решение доставить его в больницу для обследования и оказания помощи, отмечается в сообщении.