Объявлен отбор песни для представительницы Азербайджана на "Евровидении-2021"

Национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" - Общественное телевидение Азербайджана (İTV) объявило об отборе песни на конкурс "Евровидение-2021", на котором нашу страну представит певица Самира Эфенди (прим.- сценический псевдоним Efendi), сообщили Day.Az в пресс-службе телеканала.

Желающие принять участие в отборе песни на конкурс могут до 19 января отправить на адрес электронной почты song@eurovision.az свои произведения.

Также оглашены условиях отбора - отправляемая песня должна быть представлена ​​в готовой демо-версии. Согласно требованиям Европейского вещательного союза (EBU) максимальная продолжительность песни не должна превышать трех минут. Композиция ранее 1 сентября 2020 года не должна быть публично обнародована в общественных ресурсах и СМИ (телевидение, радио и интернет ресурсы).Каждый участник отборочного тура также должен предоставить информацию о себе.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021", пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Азербайджанскую делегацию возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.

Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы конкурса сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2021" останется прежним, каким и должен был быть на конкурсе в 2020 году. Так, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", певица Самира Эфенди выступит во второй части первого полуфинала.