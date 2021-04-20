Сериал "Ход королевы" резко популяризировал шахматы

Исполнительный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Виктор Бологан рассказал о всплеске популярности шахмат после выхода сериала "Ход королевы", сообщает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

"2020 год был долгим, тяжелым годом, но, как ни странно, для шахмат этот год был очень и очень успешным, особенно для Международной федерации шахмат.

Мы все с удовольствием смотрели фильм "Ход королевы", который резко популяризировал шахматы. Дети, особенно девочки, потянулись в шахматные секции", - сказал Бологан.