На «Евровидение» пустят зрителей

Правительство Нидерландов окончательно разрешило присутствие зрителей на музыкальном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, билеты на репетиции, полуфиналы и финал конкурса начнут продавать 8 мая. При этом зрители должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус не раньше 24 часов. Всего в зал допустят не более 3,5 тысячи зрителей.

О том, что зрителям разрешат присутствовать на "Евровидении" в рамках эксперимента, сообщалось в начале апреля. Однако тогда допускалась возможная отмена этих послаблений при ухудшении эпидемиологической обстановки. Также отмечалось, что на мероприятие приглашают только жителей Нидерландов.