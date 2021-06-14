Намиг Гарачухурлу заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.az, об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Я хотел скрыть факт заболевания, чтобы не беспокоить близких. Но, к сожалению, кто-то придал это огласке. Прошу прощения за то, что моим поклонникам пришлось волноваться из-за меня. Хочу сказать, что болезнь протекает очень легко, я не в больнице, как пишут сайты, скоро поправлюсь и вернусь домой", - написал Н.Гарачухурлу.