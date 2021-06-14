Скончался номинант на премию «Оскар» Нед Битти

Умер американский актер Нед Томас Битти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь артиста Блоссом Битти.

Актер ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Как рассказала изданию Битти, ее отец скончался в воскресенье, 13 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе. По ее словам, мужчина умер по естественным причинам.

Нед Томас Битти известен по таким фильмам, как "Избавление" (1972), "Нэшвилл" (1975), "Все люди президента" (1976), "Супермен" (1978 и сиквел 1980 года). За роль в киноленте "Телесеть" (1976) он был номинирован на премию "Оскар".