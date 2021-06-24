Филипп Киркоров попал в "черный список" Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минкульта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причины внесения Киркорова в черный список не уточняются. Рядом с его именем указана дата 23 июня 2021 года. Соответствующий перечень ведомство периодически обновляет по представлению СБУ, которая и определяет лиц, опасных для нацбезопасности.