Звезды «Великолепного века» воссоединятся в новом сериале

Звезды турецкого сериала "Великолепный век" воссоединятся в новом проекте "Легенда", сообщает Day.Az со ссылкой на "СтарХит". В сериале снимется Селим Байрактар, сыгравший в "Великолепном веке" евнуха Сюмбюль-агу. Кроме того, на экране появится Филиз Ахмет, известная зрителю по роли Нигяр.

Главную героиню сыграет молодая актриса Эбру Шахин.

Действие "Легенды" будет развиваться в IX веке. По сюжету, сын могущественного хана влюбляется в скромную девушку из бедного горного села, и им придется бороться с предрассудками ради своей любви.