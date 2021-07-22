Азербайджанцы выступят на "Новой волне-2021"

Народный артист Азербайджана, тенор Юсиф Эйвазов и популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) вместе с другими российскими знаменитостями выступят на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2021", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт конкурса.

"Новая волна-2021" пройдет в Сочи, на сцене New Wave Hall, с 19 по 25 августа.

Выступление Jony состоится 20 августа и 25 августа - в день закрытия конкурса.

Юсиф Эйвазов выступит 23 августа на юбилейном вечере Николая Баскова. В этот день также зрителей своими выступлениями порадуют Анна Нетребко, Максим Галкин, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и многие другие.

"Новая волна" (New Wave) - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Идея его проведения принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.