Михаила Боярского выписали из больницы после заражения коронавирусом

Госпитализация 71-летнего Михаила Боярского вызвала немало переживаний у его поклонников. Все-таки актер находится в группе риска, и коронавирус для него особенно опасен. Артист успел привиться до заражения, поэтому болезнь протекала в легкой форме. Сейчас кумир миллионов уже находится дома, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

"Отец пока в квартире, а все остальные - мама и внуки - на даче. Дело в том, что больница - это же все равно не самая безопасная среда. Пока что с ним лично буду общаться только я. Сам я прошел уже и вакцинацию, и ревакцинацию - мне ничто не грозит", - рассказал сын Боярского.

Как оказалось, сам актер не слишком комфортно чувствовал себя в больнице. Михаил Сергеевич очень скучал по домочадцам, по любимым блюдам. Поэтому супруга периодически передавала ему еду через сотрудников клиники. Сейчас актер чувствует себя хорошо, и члены семьи спокойны за его самочувствие.

"По словам врачей, легкое течение болезни, судя по всему, предопределила прививка. И я очень надеюсь, что для кого-то это станет дополнительным стимулом не тянуть и тоже пройти вакцинацию, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других. Отец, насколько я понимаю, заразился в театре. Там - как, впрочем, и у нас в Госдуме - до сих пор нет единого мнения о том, надо вакцинироваться или нет. И вот вам результат", - подчеркнул наследник звезды.

Сам Боярский с прессой пока не общается. Следующие несколько дней артист проведет на самоизоляции. Когда же у него на руках будет несколько отрицательных тестов, Михаил Сергеевич сможет воссоединиться с семьей.