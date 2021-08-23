Звезду Marvel избили в Ирландии

Неизвестные избили актера Барри Кеогана. Инцидент произошел в ирландском городе Голуэй 15 августа. С серьезными гематомами лица он был доставлен в местную больницу. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, после оказания необходимой медицинской помощи актера отпустили домой. Виновные в избиении пока не найдены. Сам пострадавший никак не комментировал произошедшее.

28-летний Кеоган, уроженец Дублина, известен по ролям в фильмах "Дюнкерк", "Убийство священного оленя" и сериале HBO "Чернобыль". В ноябре этого года на экраны также выйдет блокбастер Marvel "Вечные", в котором он сыграл злодея Друига.