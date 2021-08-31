Бен Аффлек снялся вместе с мамой Дженнифер Лопес в рекламном ролике

Бен Аффлек выступил режиссером рекламы мобильного приложения ставок на спорт. А к участию в ней он пригласил маму своей возлюбленной Дженнифер Лопес Гваделупе Родригес. В рекламе она сыграла эпизодическую роль. Гваделупе играла в игровые автоматы в казино, когда Бен проходил мимо нее, передает Day.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Эта реклама - всего лишь одно из свидетельств того, что семьи 49-летнего Бена и 52-летней Дженнифер сблизились. Влюбленные познакомили друг с другом и своих детей от предыдущих браков, и они, кажется, уже поладили. Быстрее всех общий язык нашли 13-летняя дочь Лопес Эмма и 12-летняя дочь Аффлека Серафина, так как они примерно одного возраста и ходят в одну школу.

Маме актрисы Аффлек нравился всегда - еще во времена их первого романа в начале 2000-х. Так что она их воссоединению спустя 17 лет после расставания определенно рада.

В прошлом мама Дженнифер и Бен были очень близки. Гваделупе его очень любила и расстроилась, когда они с Дженнифер расстались. Она в восторге от того, что они снова вместе, делился инсайдер.

Гваделупе Аффлек пригласил в ролик не только потому, что она мама его возлюбленной. Гваделупе Родригес разделяет страсть Бена Аффлека к азартным играм - однажды она выиграла 2,4 миллиона долларов в казино в Атлантик-Сити.

Гваделупе любит Бена и счастлива, что он вернулся в жизнь Дженнифер. Им нравится играть вместе в азартные игры, и в прошлом они это делали,- добавил инсайдер.