Андрей Ургант назвал сына Ивана незаконнорожденным ребенком

Звезда фильма "Окно в Париж" Андрей Ургант рассказал, что его сын Иван Ургант не был рожден в официальном браке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В интервью для программы "Судьба человека" актер признался, что не стал жениться на матери старшего сына. На момент его рождения Андрею Урганту был 21 год.

"Я никогда не был женат официально на Валерии Ивановне Киселевой, матери Ивана. Ваня - незаконнорожденный ребенок. Помню, как принес Ваню своей маме. Она говорит: "А что он такой синенький?". Я отвечаю: "Завтра порозовеет", - рассказал артист.