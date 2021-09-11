Дэниэл Рэдклифф назвал свой любимый фильм о Гарри Поттере

Британский актер Дэниэл Рэдклифф рассказал, какой фильм из саги о Гарри Поттере ему нравится больше всех. Любимую ленту артист назвал в интервью изданию Wired, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актер, сыгравший главную роль Гарри Поттера, признался, что ему нравится пятая часть франшизы - "Гарри Поттер и Орден Феникса". Рэдклифф подчеркнул, что эту картину "большинство людей не называют одной из своих любимых".

Рэдклифф объяснил, что он выбрал пятый фильм из киносаги благодаря возможности "побольше поработать" с Гэри Олдманом. Актер исполнил Сириуса Блэка, крестного отца главного героя. Рэдклифф добавил, что к этому моменту он повзрослел, поэтому мог оценить общение с артистом должным образом.

Филь "Гарри Поттер и Орден Феникса" вышел на широкие экраны 28 июля 2007 года. В мировом прокате картина собрала около одного миллиарда долларов, став одной из самых прибыльных за всю историю франшизы.