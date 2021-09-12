Тур-менеджер Rolling Stones копал могилу собаке и умер

Умер тур-менеджер Rolling Stones Мик Бридген. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

73-летний мужчина погиб в результате несчастного случая. По информации издания, он копал могилу для своей умирающей собаки в своем загородном поместье Санта-Роза в Калифорнии, но в какой-то момент земля обрушилась и Бридгена завалило. Свидетелем ЧП стала соседка, она вызвала экстренные службы, но прибывшим медикам не удалось спасти мужчину.

Музыкант Джо Сатриани, с которым Бридген сотрудничал более 30 лет, в своем Twitter уточнил, что инцидент произошел 5 сентября.

14-летнюю австралийскую овчарку Бридгена по кличке Трэвис усыпили через два дня.

Мик Бридген был концертным менеджером многих музыкантов. Помимо Rolling Stones и Сатриани, с ним работали Боб Дилан и Карлос Сантана. Также он был сооснователем компании Wolfgang Records. Помимо музыки, Бригден увлекался виноделием.